Обращение в НАТО: Президент Литвы потребовал освободить основателя NEXTA

Президент Литвы Гитанас Науседа полагает, что совершивший экстренную посадку в аэропорту Минска самолет компании Ryanair был принужден к этому действию. Он призвал страны НАТО и ЕС отреагировать на поведение белорусских властей.

"Обращаюсь к союзникам по НАТО и в ЕС с призывом незамедлительно отреагировать на угрозу международной гражданской авиации со стороны белорусского режима", - говорится в его заявлении.

Науседа также потребовал освободить задержанного на борту основателя и бывшего главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

"Требую немедленного освобождения задержанного лица, чтобы он мог продолжить поездку в Вильнюс", - сказал он.

Напомним, сегодня в аэропорту Минска экстренно приземлился самолет компании Ryanair, совершавший рейс Афины-Вильнюс, после сообщения о минировании. По приземлению находившийся на борту Роман Протасевич был арестован. Сообщение о минировании позже было опровергнуто.