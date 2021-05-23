Основателя NEXTA арестовали в Минске

Одного из основателей Telegram-канала NEXTA, поддерживавшего протесты в Беларуси и распространявшего материалы о них, Романа Протасевича арестовали в аэропорту Минска. Задержание случилось после того, как борт компании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске.

МВД Беларуси подтвердило арест блогера. "Основатель телеграм-канала NEXTA Протасевич задержан в аэропорту Минска", - говорится в сообщении главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси.

Лайнер Ryanair летел по рейсу Афины-Вильнюс, но совершил посадку в Минске после сообщения о минировании борта. Информация о минировании позже была опровергнута.

20 октября 2020 года Верховный суд Беларуси признал NEXTA и его логотип экстремистскими материалами. В отношении его основателя Степана Путило и бывшего главреда Романа Протасевича выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды