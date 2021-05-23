Узбекистан и Таджикистан продвинулись по вопросу демаркации границ

Представители Узбекистана и Таджикистана завершили длившиеся три недели переговоры. Они проходили в таджикском городе Худжанд и касались демаркации границ.

"В ходе переговоров стороны обсудили демаркационные работы на линии узбекско-таджикской государственной границы, обменялись мнениями по проектной демаркационной линии и установлению пограничных знаков на линии узбекско-таджикской госграницы", — заявили в МИД Узбекистана.

Стороны договорились продолжить работы по демаркации границ. Встреча прошла в дружелюбной обстановке, а по ее завершению делегации Таджикистана и Узбекистана подписали протокол.