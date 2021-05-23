Узбекистан и Таджикистан продвинулись по вопросу демаркации границ
Представители Узбекистана и Таджикистана завершили длившиеся три недели переговоры. Они проходили в таджикском городе Худжанд и касались демаркации границ.
"В ходе переговоров стороны обсудили демаркационные работы на линии узбекско-таджикской государственной границы, обменялись мнениями по проектной демаркационной линии и установлению пограничных знаков на линии узбекско-таджикской госграницы", — заявили в МИД Узбекистана.
Стороны договорились продолжить работы по демаркации границ. Встреча прошла в дружелюбной обстановке, а по ее завершению делегации Таджикистана и Узбекистана подписали протокол.
Вестник Кавказа
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