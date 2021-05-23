Центра им. Гамалеи: Привитые вакциной, но заразившиеся граждане будут переносить коронавирус легче

Привитые от коронавируса граждане будут ощущать минимальные последствия постковидного синдрома в случае заражения COVID-19, утверждает директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Конечно. [В случае вакцинации] весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму", - сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее Гинцбург заявлял, что заражение у привитых двумя дозами вакцины "Спутник V" граждан крайне маловероятно, и это единичные случаи. Зарегистрированные случаи, по его словам, относятся к тем лицам, которые заразились коронавирусом в первые три недели после получения прививки, когда еще не успели выработаться антитела.