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Противники строительства ГЭС грозят парализовать Тбилиси

Противники строительства ГЭС грозят парализовать Тбилиси

Тысячи противников возведения гидроэлектростанции Намахвани в Грузии вышли на протесты в столице республики. Они выдвинули правительству ультиматум из четырех пунктов.

Во-первых, они требуют расторжения подписанного в 2019 году договора о строительстве каскада Намахвани ГЭС на реке Риони между фирмой  Enka Renewables и кабмином Грузии. Во-вторых, они настаивают на отмене постановления правительства о передаче права собственности на госимущество в пользу Enka Renewables. Третье условие - отмена разрешения на строительства ГЭС, четвертое - отставка министра экономики Натии Турнавы.

У кабмина Грузии есть время на выполнение ультиматума до 12 часов 24 мая, иначе протестующие грозят парализовать жизнь в Тбилиси. 

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Вестник Кавказа

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