Россияне взяли первое и второе места на соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку

На Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку победил россиянин Данил Кудинов. Он занял первое место в индивидуальной программе у мужчин в возрасте 15-17 лет с результатом 20.350 балла, сообщает Trend.

Серебряная медаль досталась тоже представителю России Кириллу Климову (20.250 балла). Третьем место занял румын Леонард Манта (20.200 балла).

Напомним, в Баку 23 мая проходит день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике.