МИД: Россия позитивно настроена на саммит Путина и Байдена

Россия подтвердила, что позитивно воспринимает идею проведения официальной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Мы все уже сказали. Предложение нам сделано. Изучаем его. В целом относимся позитивно", - заявил он в интервью телеканалу "Россия-1".

Лавров не подтвердил слухи о том, что саммит состоится в Швейцарии. "Никогда не комментирую слухи. Вы думаете, что статьи не могут быть слухами? Чаще всего так и бывает", - добавил он.

Напомним, 13 апреля Путин и Байден провели телефонный разговор, в котором американец предложил российскому лидеру провести очную встречу в третьей стране.