Россия стала лучшей в аэродэнсе на соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку

В Баку проходит финальный день Всемирных соревнований по аэробной гимнастике, золото в программе аэродэнс (возрастная категория 15–17 лет) завоевала команда России.

Сообщается, что Россия получила за аэродэнс золотую медаль - 17.600 балла, Румыния - серебряную медаль (17.300 балла), Венгрия - бронзовую (17.200 балла).

Среди групп золотую медаль также завоевала команда России, серебро досталось команде Болгарии, бронза - команде Венгрии.

Лучший результат от Азербайджана показала гимнастка Марьям Топчубашова, она завоевала бронзу в индивидуальной программе. В финале еще предстоит выступить азербайджанскому трио в составе Сары Алиханлы, Алии Исмаиловой и Санам Казымовой.