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"Заминированный" самолет экстренно сел в Минске, задержан Роман Протасевич

&quot;Заминированный&quot; самолет экстренно сел в Минске, задержан Роман Протасевич

Экс-главный редактор Telegram-канала NEXTA, признанного белорусскими властями экстремистским, Роман Протасевич задержан в Минске после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair.

Лайнер летел из Афин в Вильнюс и совершил незапланированную посадку в Минске после поступления сообщения о минировании. На борту самолет находился Протасевич, сообщает в воскресенье Telegram-канал незарегистрированного Минюстом Беларуси правозащитного центра "Весна".

"Самолет приземлился из-за сообщения о минировании. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, отрабатывается эта информация", – уточнили в пресс-службе национального аэропорта "Минск".

Сообщение о минировании не подтвердилось.

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