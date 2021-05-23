Вакцину "Спутник V" могут сертифицировать в ЕС до конца июня

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть зарегистрирована Европейским агентством лекарственных средств (EMA) до конца июня, сообщил министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло в преддверии переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

"Насколько я знаю, это произойдет в этом или следующем месяце. Мы всегда говорили, что нет никаких проблем со стороны ЕМА, если вся необходимая документация и доказательная база предоставлена. Насколько мне известно, процесс идет", - сообщил Бартоло.

Он добавил, что "Спутник V" будет производиться в некоторых странах ЕС.

казал он. "Это в наших интересах. И я говорю не только о мальтийцах. Это в общих интересах. И я сам знаю многих мальтийцев, которые привились "Спутником V" и прекрасно себя чувствуют", - отметил глава МИД Мальты.

Переговоры Бартоло и Лаврова состоятся в Сочи 25 мая.

Европейский регулятор EMA начал процедуру последовательной экспертизы "Спутника V" 4 марта, сообщалось, что регистрация вакцины может состояться в конце мая.