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Граждан Израиля предостерегли от поездок в Россию из-за ситуации с коронавирусом

Граждан Израиля предостерегли от поездок в Россию из-за ситуации с коронавирусом

Израильские власти не рекомендуют гражданам в ближайшее время ездить в Россию из-за осложнившейся ситуации с COVID-19.

"Министерство здравоохранения выпустило предупреждение, касающееся поездок на Сейшельские острова, в Аргентину и в Россию из-за роста заболеваний коронавирусом", - пишет газета "Едиот ахронот".

Также в "красный список" по коронавирусу Израиль может включить Турцию, Украину, ЮАР, Эфиопию, Бразилию, Индию и Мексику. Эти страны граждане Израиля могут посещать по неотложным делам, по возвращении они проходят обязательный период изоляции.

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Вестник Кавказа

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