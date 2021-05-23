Главная » Новости

"Фортуна" вернулась к укладке "Северного потока - 2"

&quot;Фортуна&quot; вернулась к укладке &quot;Северного потока - 2&quot;

Трубоукладчик "Фортуна" продолжил работы по укладке "Северного потока - 2" в водах Германии, сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на представителя компании - оператора Nord Stream 2 AG.

Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось немедленно исполнить разрешение от 14 января на строительство двухкилометрового участка в исключительной экономической зоне Германии посредством судов с системой якорного позиционирования.

"Фортуна" в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями", - констатировал представитель Nord Stream 2 AG.

Трубопровод "Северный поток - 2" в настоящее время достроен на 95%.

1250 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!