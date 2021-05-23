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Смертельное ДТП в Ростовской области: автобус из Москвы врезался в фуру

Смертельное ДТП в Ростовской области: автобус из Москвы врезался в фуру

В воскресенье утром в Ростовской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и фуры, погиб один человек.

По предварительным данным, около 11:00 мск автобус, шедший по маршруту Москва-Ставрополь, на 1018 км трассы М-4 "Дон" врезался в припаркованный на обочине автомобиль DAF, сообщает в воскресенье отдел пропаганды УГИБДД России по области.

В ДТП погиб один человек - пассажир автобуса. Еще двое пассажиров получили травмы.

Виновником происшествия может быть водитель второй фуры. "Водитель большегрузного автомобиля Volvo во время перестроения, по предварительным данным, не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с пассажирским автобусом, который от удара врезался в припаркованный грузовик DAF", - уточнили правоохранители.

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Вестник Кавказа

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