Гимнаст из России завоевал золотую медаль на Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в Баку

Россиянин Артем Хуруджи стал лучшим в индивидуальной программе на Всемирных соревнований по аэробной гимнастике, которые завершаются сегодня в Баку.

Состоялась церемония награждения победителей и призеров турнира в индивидуальной программе у мужчин (возрастная категория 12–14 лет) и спортсменов, выступающих в составе смешанных пар (15–17 лет).

Золото в индивидуальной программе завоевал Артет Хуруджи (Россия), серебро - Александр Мишинков (Болгария), бронзу - Тьяго Пинейро (Португалия).

Среди смешанных пар лучшими стали спортсмены из Румынии (Дариус Бранда и Дарья Михай). Россия (Данила Кудинов и София Ясницкая) завоевала серебряную медаль, Болгария (Христо Манолов и Борислава Иванова) - бронзовую.