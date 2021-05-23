Грузия до 7 июня будет выдавать ID-карты бесплатно

Часть граждан Грузии смогут с 24 по 7 июня получить бесплатно электронные ID-карты.

Специальное предложение Минюста Грузии действует для граждан, проживающих за рубежом. Они смогут в дипломатических представительствах и консульствах республики получить ID-карту бесплатно, а биометрические паспорта с 50% скидкой.

Чтобы воспользоваться спецпредложением грузинского Минюста, нужно соответствовать одному из следующих условий:

- удостоверение личности гражданина Грузии выдается впервые;

- есть неэлектронное удостоверение личности (старого образца), пусть даже действительное;

- электронная ID-карта, выданная ранее, недействительна или срок ее действия истекает до 7 июня 2021 года.

Биометрический паспорт со скидкой 50% получат те, кто никогда не имел биометрического паспорта гражданина Грузии; имеет небиометрический паспорт (даже действительный); ранее выданный биометрический паспорт недействителен или срок его действия истекает до 7 июня 2021 года.