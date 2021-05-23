Российские спортсмены завоевали два золота на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку

В Национальной арене гимнастики в Баку 23 мая проходит финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике, лучшими в индивидуальной программе и в составе трио стали гимнасты из России.

Победители и призеры Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике названы в индивидуальной программе среди женщин (возрастная категория 12–14 лет) и спортсменов, выступающих в составе трио (15–17 лет).

Золото в индивидуальной программе завоевала Елизавета Руднева (Россия), серебро - Лейсан Купершмит (Россия), бронзу - Марьям Топчубашова (Азербайджан).

Среди трио лучшими также стали гимнасты из России, серебряную медаль получило трио из Румынии, бронзовую - из Венгрии.

Медали гимнасткам вручили с помощью дрона.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

Азербайджан в финалах представляют: в индивидуальной программе – Марьям Топчубашова, в составе трио – Сара Алиханлы, Алия Исмаилова и Санам Казымова, в составе группы – Марьям Топчубашова, Фидан Ибрагимова, Эвелина Козловская, Лейла Ахмедова и Айлин Алиева.