Врач назвала продукты - "источники энергии"

Специалист по питанию и диетологии Айше Сена Бинез перечислила продукты питания, которые являются "источниками энергии" и помогают избавиться от постоянного чувства усталости.

"В наши дни вы можете справиться с этой проблемой с помощью добавления в свой рацион витаминов и минералов", - считает диетолог.

С постоянным чувством усталости помогут справиться следующие продукты: зелень, она предотвращает усталость и утомление; портулак повышает энергию, тонизирует, снимает сонливость; клубника богата витамином С и антиоксидантами, за счет чего снимает усталость; чеснок способен дать прилив сил; кефир повышает иммунитет и дает бодрость; овсянка помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы, что избавляет от упадка сил; морковь заряжает бодростью.

Также усталость поможет снять зеленый чай, кроме того, этот полезный напиток помогает контролировать аппетит.