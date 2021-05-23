Названы краснодарские курорты с самым теплым морем

На 23 мая море лучше всего прогрелось у берегов Ейска и Приморско-Ахтарска.

Азовское море традиционно прогревается быстрее, в настоящее время температура воды в районе Ейска составляет 19 градусов тепла, сообщает Краснодарский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Черное море теплее всего у Туапсе, там сейчас плюс 18. Вода у Новороссийска, Геленджика и Сочи прогрелась до 17. Самое холодное море на данный момент у побережья Анапы и Темрюка - 16 градусов.

Новая неделя принесет на Кубань дожди и грозы, так что к началу июня ни Азовское, ни Черное море не прогреются до комфортных 22 градусов.