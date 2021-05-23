В Иране на химическом заводе прогремел взрыв, есть пострадавшие
В иранском городе Шахиншер, провинция Исфахан, на заводе по производству химикатов и фейерверков случился взрыв, есть пострадавшие.
"Причина взрыва на химическом заводе <...> расследуется, девять раненых были переведены в больницу", - сообщил пресс-секретарь местного центра неотложной медицинской помощи Аббаса Абеди, пишут иранские СМИ.
Степень тяжести пострадавших не уточняется.
Причина произошедшего выясняется.
Вестник Кавказа
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