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В Иране на химическом заводе прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Иране на химическом заводе прогремел взрыв, есть пострадавшие

В иранском городе Шахиншер, провинция Исфахан, на заводе по производству химикатов и фейерверков случился взрыв, есть пострадавшие.

"Причина взрыва на химическом заводе <...> расследуется, девять раненых были переведены в больницу", - сообщил пресс-секретарь местного центра неотложной медицинской помощи Аббаса Абеди, пишут иранские СМИ.

Степень тяжести пострадавших не уточняется.

Причина произошедшего выясняется.

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Вестник Кавказа

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