Стало известно, сколько россияне тратят на развлечения

Исследование банка "Русский стандарт" показало, что в среднем россияне тратят на развлечения 2160 рублей за одну покупку. Таковы данные за первый квартал 2021 года.

"Пандемия внесла свои коррективы в предпочтения россиян. Так, например, если в 2018 году и 2019 году бессменным лидером в способах поднятия настроения были походы в кино, то уже, начиная с 2020 года, их начали теснить занятия спортом и покупки, прокат инвентаря и одежды. <…> В 2021 году отдают предпочтение здоровому образу жизни и укреплению иммунитета, актуальность которых особенно растет в нынешних условиях", - отмечают аналитики банка.

Первое место по количеству операций в категории "развлечения" занимает спорт, средний чек 3206 рублей, второе место - кинотеатры, средний чек 652 рублей, третье - парки аттракционов, 1221 рубль. Следом идут театры и концерты, средний чек - 2606 рублей, а также боулинг - 1395 рублей.

Согласно статистике банка, мужчины готовы платить за развлечения заметно больше, чем женщины. Средний чек у мужчин на 16-18% выше.