Варламов после поездки в Казахстан: я абсолютно счастлив

Известный российский блогер и урбанист Илья Варламов поделился впечатлениями от новой поездки в Казахстан.

"Мы живем в потрясающее время, друзья! Сегодня для того, чтобы быть роскошным, достаточно быть казахом, ну или приехать в Казахстан и притвориться, что ты казах. И я знаю, о чем говорю!", - написал он на канале в Telegram.

Блогер добавил, что вернулся из Казахстана неделю назад, но его никак не оставляют воспоминания о поездке.

"Ох, вы даже не представляете, какой бешбармак я ел! Каждая ложечка - это великолепная ступенька на лестнице, ведущей в рай! И вот спустя неделю я абсолютно счастлив", - заявил Варламов.