Более 5 млн россиян инфицированы COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России зафиксированы 8,9 тыс новых случаев заболевания, общее число инфицированных превысило 5 млн.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 951 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 299 (14,5%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 924, в Петербурге - 842, в Московской области - 769. В Краснодарском крае 95 новых случаев, в Крыму - 90, в Ставропольском крае - 63, в Дагестане - 34, в Кабардино-Балкарии - 16, в Карачаево-Черкесии - 13, в Ингушетии - 10, в Чечне - 10, в Северной Осетии - 8, в Адыгее - 7.

Суточный прирост составил 0,18%, общее число инфицированных в России достигло 5 001 505 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 7 297 человек, за весь - 4 617 762 человека.

Умерли за сутки 357 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 118 482 человек.

Первый случай коронавируса был выявлен в России 1 марта 2020 года.