Крах сельского хозяйства: ураган прошел по Армавирской области Армении

Тепличные хозяйства в Армавирской области оказались на грани уничтожения - в регионе прошел ураганный ветер, который снес десятки крупных теплиц предприятий.

Наибольший ущерб получило сельское хозяйство в селе Гай и в городе Мецамор. Ветер бушевал около 30 минут, но успел нанести значительный ущерб 30 тепличным хозяйства, рассказал руководитель общины Гай Седрак Маркосян, пишет Sputnik Армения.

"Есть теплицы, которые нужно полностью восстановить. Только для этого требуется порядка 5 миллионов драмов ($10 тыс), я уже не говорю о рассадах", - поделился он. При этом владельцы теплиц и без того закредитованы.

Ураган прошел накануне, ночью фермеры укрывали целлофаном посадки, чтобы их не сожгло утреннее солнце.

"Представьте себе, мужчины плакали от отчаяния. Вот в таком положении оказались сельчане. Если фермер терпит убытки, то вместе с ним терпим убытки и мы, так как в итоге дорожают сельхозпродукты", - сообщил он.

В пострадавших теплицах в основном выращивали огурцы, томаты, перец и баклажаны.

В Мецаморе ураган нанес ущерб 40% тепличных хозяйств, рассказал мэр города Эдвард Мирзоян.

"Из теплиц 6-7 повреждены полностью, остальные еще можно восстановить. Но целлофан настолько подорожал, что фермеры вынуждены "латать" их скотчем", - признал Мирзоян.

Некоторые фермеры отвезти уцелевший урожай на рынок, чтобы продать за гроши. Под солнцем овощи быстро испортятся.