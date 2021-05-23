В главный нефтепровод Ирана началась закачка нефти

Стартовала перекачка нефти по трубопроводу Гор-Джаск, сообщил управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Масуд Карбасян.

Нефтепровод проложен от нефтяного терминала Гор в юго-западной провинции Бушер до нефтяного терминала Джаск вдоль Оманского залива.

Этот проект является крупнейшим проектом в нефтяной промышленности Ирана в настоящее время, подчеркнул он.

«Производство трансмиссионных клапанов, электрических насосов, прокладка тысячи километров трубопровода вместе со строительством резервуаров для хранения, терминалов и единой точки швартовки в порту Джаск с использованием внутренних мощностей демонстрирует национальную решимость завершить этот грандиозный и стратегический проект», - отметил Карбасян.

Нефть дойдет по трубопроводу до терминала Джаск менее чем за месяц, после этого проект будет официально открыт президентом Ирана Хасаном Рухани.