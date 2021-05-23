Ташкент разрастется на 4,5 тыс га

К столице Узбекистана присоединят 20 махаллей, Ташкент увеличится на 4 402 гектара.

К городу присоединят 20 махаллей Кибрайского района, они войдут в Мирзо-Улугбекский и Яшнабадский районы Ташкента, сообщили в ГУВД Ташкентской области.

Ташкент пополнят следующие махалли: "Джарбоши", "Аргин", "Бахор", "Ташисти", "Ибрат", "Миришкор", "Чинор" и "Товкентепа" - 2107,4 гектара в Яшнабадском районе; а также "Геофизика", "Алишерабад", "Богишамол", "Ватанпарвар", "Чингельды", "Дустлик", "Баркамол", "Амир Темур", "Мевазор", "Гулбог", "Тараккиет", "Гулзор-1" и "Пастки-юз" - 2294,6 гектара в Мирзо-Улугбекском районе.

Ранее сообщалось, что Самарканд также будет расширен и превратится в город-миллионник.