Собянин: Москва лучше других городов мира справилась с COVID

Мэр Москвы Сергей Собянин высоко оценил успехи российской столицы по решению вызовов пандемии.

"Я считаю, что Москва, москвичи, все наше городское сообщество, профессиональное сообщество медиков, социальная служба, транспортная служба, все отрасли справились достойно", - заявил он в интервью на телеканале "Россия 1".

По словам Собянина, в Москве, благодаря отработанной городской системе, удалось сохранить нормальную жизнь и работу всех отраслей. Мэр уверен, российская столица справилась "как минимум не хуже, чем мировые города. А с учетом того, что меньше ограничений, меньше локдаунов, меньше пострадала экономика, то даже лучше".