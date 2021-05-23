Тяжелоатлеты из Азербайджана взяли два золота на Кубке мира в Тбилиси

∆вое спортсменов из национальной сборной по пауэрлифтингу Национального паралимпийского комитета Азербайджана завоевали на Кубке мира золотые медали.

Тяжелоатлет Эльшан Гусейнов (107 кг) взял 227 кг, Шамо Асланов (+107 кг) - 222 кг. Их результаты на турнире оказались лучшими и обеспечили Азербайджану две золотые медали.

Кубок мира проходит в Тбилиси. Соревнования дают спортсменам рейтинговые баллы для участия в летних Паралимпийских играх в Токио.