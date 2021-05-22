Итальянские рокеры победили на Евровидении-2021

В Роттердаме завершился международный песенный конкурс "Евровидение-2021". Победительницей стала итальянская рок-группа Måneskin, в состав которой входят Дамиано Давид (вокал), Виктория Де Анджелис (бас), Томас Томас Раджи (гитара) и Итан Торкио (ударные). Коллектив образовался в 2015 году, когда все будущие музыканты еще учились в средней школе. Название Måneskin заимствовано из датского языка.

Второе место заняла француженка Барбара Прави, которая имеет сербские и иранские корни. Ее конкурсная песня Voilà раскрыла Барбару как сольную певицу, которая долго черпала вдохновение в жанре французского шансона и в творчестве таких певцов, как Жак Брель и Пиаф. Авторами песни Voilà стали сама Барбара, музыкант Igit и певица Lili Poe.

Третьим стал швейцарец албанских кровей 22-летний Gjon’s Tears. Его настоящее имя Гьон Мухарремай (Gjon Muharremaj), он родился в Швейцарии в семье албанских беженцев. Конкурсной песней Гьона стала пронзительная баллада Tous L’Univers. "В это особенно трудное время всем нам было важно сохранять надежду, не сдаваться и оставаться сильными. Любовь, дружба, сила и мужество помогут нам создать новое будущее", — заявил певец. Композиция была написана самим Гьоном в соавторстве с Воутером Харди, Ниной Самперманс и Ксавье Мишель.

В финале 65-го конкурса "Евровидение" встретились представители 26 стран. Победителя определила сумма баллов от телезрителей и профессионального жюри стран-участниц.

Российская певица таджикского происхождения Манижа выступила в финале с песней Russian Woman и заняла девятое место. Впервые за многие годы на конкурсе прозвучала композиция на русском языке, с небольшими вставками на английском. По словам Манижи, ее песня была о самых красивых и невероятных женщинах России и об их внутренней силе.

Самира Эфенди из Азербайджана заняла двадцатое место. Она исполнила композицию Mata Hari, написанную и спродюсированную голландскими музыкантами Эми ван дер Уэлом, Луком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном. "Эта песня о силе женщин, которые очаровывают вас своей уравновешенностью, удивляют вас своей безграничной силой и очаровывают вас своей таинственностью. Женщины в обществе обычно ассоциируются с нежностью, заботой и слабостью, но для некоторых из них жизнь приготовила жестокие уроки, с которыми не каждый мужчина может справиться", – объяснила Самира. Десять лет назад Азербайджан впервые выиграл Евровидение, что позволило провести конкурс 2012 года в Баку. Интересно, что сегодня Азербайджан в ходе голосования поставил на первое место российскою исполнительницу Манижу.

Грузинский исполнитель Торнике Кипиани до финала не дошел. Для "Евровидения-2021" он написал песню You - смесь рока, поп-рока и блюз-рока. В записи композиции приняли участие камерный женский хор "Гори" и три бэк-вокалистки. Съемки видеоклипа для конкурсной песни проходили по всей Грузии. За два месяца до конкурса Кипиани в худших традициях грузинских медийных персон обрушился с нецензурной бранью на конкурс Евровидение и обматерил матерей своих хейтеров, чем изрядно подпортил собственный имидж.

Армения же вообще отказалась от участия в песенном конкурсе. В Ереване заявили, что "произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства" (имеются в виду последствия конфликта в Нагорном Карабахе и политический кризис в стране) не позволяют надлежащим образом представить армянских исполнителей на Евровидении.