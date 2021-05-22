В Железноводске построят многофункциональный спорткомплекс

Многофункциональный спортивный комплекс построят в курортной зоне Железноводска под горой Развалка, сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

По его словам, объект расположится на площади 20 га. "Проект предусматривает строительство спортивных залов, бассейнов, открытых и закрытых футбольных, баскетбольных, волейбольных, гандбольных площадок, зон единоборств, тренажерных залов, а также гостиниц для размещения спортсменов. Основной специализацией комплекса станет футбол", - сказал он, передает ТАСС.

Цель возведения спортивного комплекса – создать условия для круглогодичных тренировок профессиональных команд по различным видам спорта.

"Комплексный формат в строительстве спортивных проектов успешно и многократно реализован во многих странах Европы. Востребованность в таких проектах на территории России не вызывает сомнений", - подчеркнул он, отметив, что спортивный комплекс, на площадках которого смогут собираться спортивные команды нашей страны, позволит Железноводску занять прочные позиции в области спортивного туризма.