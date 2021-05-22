Число рейсов из ОАЭ в Узбекистан будет увеличено

Объединенные Арабские Эмираты увеличат количество полетов в Узбекистан, - сообщает пресс-служба Минтранса республики.

По их данным, в ведомстве 19-20 мая состоялась встреча с представителями авиационных властей Эмиратов.

Стороны пришли к увеличению частоты полетов:

FlyDubai по маршруту "Дубай - Ташкент - Дубай" - с пяти до шести рейсов в неделю;

Air Arabia PJSC по маршруту "Шарджа - Ташкент - Шарджа" - с двух до трех рейсов в неделю.

Air Arabia Abu Dhabi по маршруту "Абу-Даби - Ташкент - Абу-Даби" - с двух до четырех рейсов в неделю.