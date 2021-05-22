Число рейсов из ОАЭ в Узбекистан будет увеличено
Объединенные Арабские Эмираты увеличат количество полетов в Узбекистан, - сообщает пресс-служба Минтранса республики.
По их данным, в ведомстве 19-20 мая состоялась встреча с представителями авиационных властей Эмиратов.
Стороны пришли к увеличению частоты полетов:
FlyDubai по маршруту "Дубай - Ташкент - Дубай" - с пяти до шести рейсов в неделю;
Air Arabia PJSC по маршруту "Шарджа - Ташкент - Шарджа" - с двух до трех рейсов в неделю.
Air Arabia Abu Dhabi по маршруту "Абу-Даби - Ташкент - Абу-Даби" - с двух до четырех рейсов в неделю.
Вестник Кавказа
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