Поток туристов в Грузию в 2021 году составит 25% от показателя 2019 года

Согласно прогнозам замминистра финансов Грузии Георгия Какауридзе, в этом году в страну приедет около 25% туристов от показателя 2019 года, пишет Sputnik Грузия.

До пандемии доля туризма в экономике Грузии составляла порядка 10%. В 2019 году турпоток иностранцев был рекордным - более 9,3 млн человек, доходы от отрасли составили $3,3 млрд. В прошлом году на фоне пандемии турпоток упал до 1,7 млн человек.

"В апреле этого года наблюдается тенденция роста – увеличилось как число визитеров, так и доходы, и мы думаем, что это дает повод для оптимизма. Вместе с процессом вакцинации и ослаблением пандемии, у нас есть план достичь минимум 25% от показателей 2019 года", - сообщил Какауридзе на заседании аграрного комитета в парламенте.