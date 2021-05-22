Аэропорт Нурсултан Назарбаев станет ведущим "аэрохабом" СНГ и ЦА

Аэропорт Нур-Султана представил концепцию развития до 2035 года. Детали рассказал председатель правления международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Габит Тажимуратов.

"Мы планируем стать ведущим пассажирским и грузовым "аэрохабом" региона стран Содружества Независимых Государств и Центральной Азии", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Согласно концепции, в воздушной гавани появится центр мультимодальных грузовых перевозок и обслуживания E-commerce, а также зоны свободной торговли. Документ также предполагает увеличение пассажирооборота и количества рейсов, расширение сети маршрутов и транзитных перевозок. Особое внимание планируется уделять развитию учебного центра подготовки авиаперсонала, а также улучшению сервиса для авиакомпаний и пассажиров.