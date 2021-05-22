В Краснодаре организуют фестивали для предпринимателей

Мэр Краснодара Евгений Первышов пообщался с молодыми бизнесменами в неформальной обстановке, выслушав их интересные экологические инициативы.

"Для Краснодара тема, безусловно, актуальная: от производства фермерской продукции до утилизации отходов и модернизации систем очистных сооружений", - написал Первышов в своем телеграм-канале.

Как отметили участники встречи, они ощущают потребность в площадке, где молодые люди могли бы продавать свои товары и услуги.

"Подумаем над форматом: возможно, это будет фестиваль или ярмарка молодых предпринимателей", - ответил мэр.

Так как "все обсудить не успели, договорились встретиться в такой обстановке через месяц", - добавил Евгений Первышов.