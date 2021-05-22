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В Краснодаре организуют фестивали для предпринимателей

Фото из телеграм-канала Евгения Первышова
Фото из телеграм-канала Евгения Первышова

Мэр Краснодара Евгений Первышов пообщался с молодыми бизнесменами в неформальной обстановке, выслушав их интересные экологические инициативы.

"Для Краснодара тема, безусловно, актуальная: от производства фермерской продукции до утилизации отходов и модернизации систем очистных сооружений", - написал Первышов в своем телеграм-канале.
Как отметили участники встречи, они ощущают потребность в площадке, где молодые люди могли бы продавать свои товары и услуги.

"Подумаем над форматом: возможно, это будет фестиваль или ярмарка молодых предпринимателей", - ответил мэр.

Так как "все обсудить не успели, договорились встретиться в такой обстановке через месяц", - добавил Евгений Первышов.

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