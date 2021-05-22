В Сочи проведут эксперимент с краснокнижной араукарией

Накануне в парке "Южные культуры" в Адлерском районе Сочи высадили канделябровое дерево - араукарию бразильскую или узколистную, хвойное вечнозеленое растение, произрастающее в Бразилии, Перу и Парагвае.

Ветки растения покрыты жесткими и плотными иглами-шипами. Вид взрослого дерева напоминает зонтик – "купол" образуется из плотно примыкающих друг другу горизонтально растущих вверху ствола веток, а нижние ветви со временем опадают.

"В конце XIX века на родине араукарии площадь ее лесов достигала 200 тыс кв км. Сегодня осталось только 3% этих лесов. Араукария занесена в Международную Красную книгу как исчезающий вид. Лесные насаждения практически полностью истребили из-за ценной древесины", - рассказал ведущий дендролог парка Алексей Плотников, передает портал Юга.ру.

На юге РФ араукарию можно встретить только в дендрологических коллекциях парков и садов. Новые саженцы завезли в парк еще в конце 2020 года, но ждали подходящей погоды для посадки в открытый грунт – ей нужна хорошо прогретая почва и теплое время года. Новые посадки - своеобразный эксперимент. Три новых саженца будут приживаться в других почвенных условиях - более влажных, и это может повлиять на рост и развитие растений.