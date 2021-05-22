В Нахчыване стартовал фестиваль алычи

В Нахчыване стартовал пятый по счету традиционный фестиваль Göycə, названный в честь бренда этого региона Азербайджана – алычи (сливы) гёйче.

В Нахчыванской Автономной Республике сейчас самый разгар сезона алычи - фермеры в нынешнем году получили хороший урожай, который уже отправлен в Баку и другие города Азербайджана.

Двухдневные мероприятия проходят в историко-архитектурном музейном комплексе Naxçıvanqala – здесь представлена ярмарка-продажа продукции фермеров и садоводов из Нахчыванского, Шарурского, Бабекского, Джульфинского, Ордубадского, Шахбузского, Садаракского и Кенгерлинского районов страны. Часть продукции представлена на продажу, часть ушла на создание инсталляций и работы народно-прикладного искусства, - передает Тренд.

Алыча – не только "райский фрукт", как его называют нахчыванцы, но и настоящий бренд и гордость Нахчывана - ведь только здесь растет такая зеленая кисло-сладкая слива, обладающая высокой концентрацией витаминов, а соответственно – пользой для организма. Она прекрасно утоляет жажду и повышает аппетит, а из сушеной алычи получается самая вкусная албухара.

Фестиваль алычи в НАР проводится с 2016 года.