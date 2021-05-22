В Армении разрешили прививаться "Спутником V" хроническим больным

Министерство здравоохранения Армении отменило возрастной ценз для хронических больных, разрешив им прививаться российской вакциной против коронавируса "Спутник V", - сообщили в пресс-службе ведомства.

"В приказ и.о. министра здравоохранения внесено изменение, отменен возрастной порог до 54 лет при вакцинации хронических больных препаратом "Спутник V", - говорится в сообщении на странице Минздрава в Facebook, передает РИА Новости.

Теперь российской вакциной могут привиться медработники, жильцы и сотрудники центров социальной опеки в возрасте от 18 до 54 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями, старше 18 лет.