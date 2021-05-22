Еще один ростовский ТЦ эвакуировали из-за сигнала о минировании

Ростовские экстренные службы вечером получили еще один за день сигнал о минировании торгового центра, - сообщил информированный источник.

В районе 19:00 мск поступило сообщение от неизвестного о том, что в его автомобиле на парковке ТЦ "Мега" заложено взрывное устройство. Его задержали для проверки информации, а из торгового центра пришлось эвакуировать более 7 тыс человек, - передает "Интерфакс".

Собеседник агентства отметил, что предыдущее сообщение о минировании торгового центра "РИО", звонивший по которому требовал $2 млрд, оказалось ложным.