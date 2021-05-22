Абхазские спасатели прекратили поиски российского туриста

МЧС Абхазии спустя десять дней прекратило поиски российского туриста из Екатеринбурга Владимира Ульянова, заблудившегося в верховьях реки Гумиста, - сообщила пресс-служба МЧС в своем аккаунте в Facebook.

"Поисково-спасательная операция в верховьях реки Гумиста завершена. Спасатели МЧС Абхазии вместе с инструктором Анной Гилевой достигли места предполагаемого нахождения туриста Владимира Ульянова на перевале Химса, а затем отработали обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью, но поиски, которые велись с 12 мая, не дали никаких результатов", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, туристическая группа попала под сильный снегопад и ледяной дождь, сбилась с пути и не смогла вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы. 13 мая шестеро из семи туристов были найдены и доставлены абхазским МЧС в Сухум. Вертолет совершил облет предполагаемого места нахождения седьмого туриста - 64-летнего Ульянова, но погодные условия не позволили провести полноценный осмотр местности. 13 мая в верховье реки Гумиста пешком отправился горно-спасательный отряд МЧС Абхазии.