На Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку определились финалисты среди смешанных пар

Сегодня в ходе второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты среди спортсменов 15-17 лет, выступающих в составе смешанных пар.

В финал вышли по две пары, представляющие Россию (20.000 балла и 19.950 балла) и Турцию (19.500 балла и 19.175 балла), а также пары из Болгарии (19.800 балла), Румынии (19.700 балла), Италии (19.650 балла), Португалию (19.250 балла).

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. В девятых по счету соревнованиях участвуют 202 спортсмена из 18 стран.