Украина возобновит поставки воды в Крым, если…

Днепровская вода пойдет в Крым только после его "демилитаризации и деоккупации", заявил сегодня "Укринформу" пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Накануне, выступая на международной конференции "Черноморский вопрос в фокусе мировой политики", заместитель директора департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов отметил, что попытки Киева наказать крымчан водной блокадой за выбор в пользу присоединения с Россией могут привести к гуманитарной катастрофе.

"Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации", - подчеркнул Николенко, передает РИА Новости.

Также Николенко заявил, что по его мнению, всю воду на полуострове потратили российские военные, при этом он отказался возлагать на Киев ответственность за блокировку Северо-Крымского канала, отметив, что "в соответствии с нормами международного права" обеспечивать полуостров водой теперь обязана Россия.