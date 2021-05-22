Донской "телефонный террорист" запросил $2 млрд за разминирование ТЦ

Сотрудники донских спецслужб проверяют анонимное сообщение о минировании торгового центра "РИО" в Ростове-на-Дону, - сообщили в пресс-службе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

"В 16:34 по Москве субботы по сообщению анонимного заявителя ТРЦ "РИО" на проспекте Нагибина заминирован. Требования - $2 млрд", - рассказали в пресс-службе, передает "Интерфакс".

В 16:47 началась эвакуация людей, в 17:07 из торгового центра вывели 1 350 человек.

На месте происшествия работает кинолог с собакой.