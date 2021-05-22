На Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку определились финалисты в программе аэродэнс

Сегодня в ходе второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты среди спортсменов 15-17 лет, выступающих в программе аэродэнс.

В финал вышли команды России (17.450 балла), Румынии (17.200 балла), Венгрии (17.200 балла), Австрии (16.200 балла), Украины (16.100 балла), Португалии (16.100 балла).

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. В девятых по счету соревнованиях участвуют 202 спортсмена из 18 стран.