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Грузинский стенд отметили на международной туристической выставке в Мадриде

Грузинский стенд отметили на международной туристической выставке в Мадриде

Организаторы Международной туристической выставки FITUR в Мадриде признали лучшим стенд Национальной администрации туризма Грузии, - сообщили в ведомстве.

Директор мадридской выставки Мария Валкарсе вручила специальную грамоту Национальной администрации туризма, отметив, что специальное пространство Грузии на FITUR-2021 позволяет международным туроператорам, компаниям, представителям СМИ получить больше информации о туристических направлениях в стране, - передает Грузия Онлайн.

На главном видеоэкране одной из крупнейших выставок мира посетители могут посмотреть видеоролики о Грузии, познакомиться с грузинскими туристическими продуктами, а также изучить баннеры во входы и зоны отдыха выставки, отражающие туристический потенциал страны.

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Вестник Кавказа

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