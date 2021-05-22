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Ингушский судебный пристав наживался на умерших

Ингушский судебный пристав наживался на умерших

Придумав схему обогащения за счет своих умерших сограждан, судебный пристав-исполнитель из Назрани нажился на 29 млн рублей, - сообщает прокуратура Ингушетии.

Сотрудник Назрановского городского отдела судебных приставов УФССП по Ингушетии направлял в банки фальшивые документы, на основании которых сотрудники кредитно-финансовых организаций перечисляли деньги со счетов умерших людей на подконтрольные мошеннику карты: с мая по июль 2019 года он обворовал шестерых покойных, а похищенными у них 29 млн рублей распорядился по своему усмотрению, - передает "АиФ-Ставрополье".

На чистую воду афериста в погонах вывело республиканское управление ФСБ.

Его уголовное дело будет рассматривать суд Магаса.

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Вестник Кавказа

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