На Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку определились финалисты среди групп 15-17 лет

Сегодня в ходе второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты среди групп в возрастной категории 15-17 лет.

В финал вышли команды из Венгрии (19.850 балла), России (19.700 балла), Румынии (19.500 балла), Италии (19.100 балла), Болгарии (18.250 балла), Украины (17.900 балла), Португалии (17.550 балла) и Литвы (17.300 балла).

Азербайджанская команда в составе Лейлы Абдуллазаде, Арзу Агаевой, Ровшаны Багирзаде, Лейлы Бежановой и Эмилии Махмудовой в финал не прошла, заняв 10-ю позицию с результатом 16.200 балла.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. В девятых по счету соревнованиях участвуют 202 спортсмена из 18 стран.