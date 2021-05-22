Ребенка в Севастополе атаковала бешеная лиса

Сегодня днем в Севастополе ребенка покусала дикая лиса, зараженная бешенством, в одном из муниципальных округов города введен карантин, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

"Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству проводятся в Балаклавском муниципальном округе Севастополя, на территории которого находится село Флотское", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Сама лиса погибла, а ребенок был доставлен в травмпункт пятой городской больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь: врачи осмотрели пострадавшего мальчика и обработали рану, проведена консультация главного внештатного инфекциониста ЮФО.

Сейчас мальчик находится на амбулаторном лечении, его состояние оценивается как удовлетворительное, - отметили в правительстве.