В Баку проходят Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике

Сегодня, 22 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

В ходе соревнований определились финалисты в индивидуальной программе среди мужчин в возрастной категории 15-17 лет.

В финал соревнований вышли: Данила Кудинов (Россия, 20.550 балла), Леонард Манта (Румыния, 20.400 балла), Окай Арсан (Турция, 20.200 балла), Андреа Кольнаго (Италия, 19.950 балла), Христо Манолов (Болгария, 19.850 балла), Кирилл Климов (Россия, 19.775 балла), Владут Попа (Румыния, 19.750 балла) и Андрас Агостон Микулец (Венгрия, 19.550 балла).

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. В девятых по счету соревнованиях участвуют 202 спортсмена из 18 стран.