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Виталию Наумкину - 76

Виталию Наумкину - 76

Накануне 76-й день рождения отпраздновал научный руководитель Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин.

Уже девять лет Виталий Вячеславович тесно сотрудничает с "Вестником Кавказа", а его развернутые и обстоятельные суждения и комментарии на страницах нашего информационно-аналитического портала неизменно находят отклик у наших читателей.

Редакция "Вестника Кавказа" от всей души поздравляет Виталия Вячеславовича с днем рождения и желает ему крепкого здоровья и успехов в его научной деятельности.

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