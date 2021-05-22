Виталию Наумкину - 76

Накануне 76-й день рождения отпраздновал научный руководитель Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин.

Уже девять лет Виталий Вячеславович тесно сотрудничает с "Вестником Кавказа", а его развернутые и обстоятельные суждения и комментарии на страницах нашего информационно-аналитического портала неизменно находят отклик у наших читателей.

Редакция "Вестника Кавказа" от всей души поздравляет Виталия Вячеславовича с днем рождения и желает ему крепкого здоровья и успехов в его научной деятельности.