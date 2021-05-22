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От джебраильского села Машанлы остались одни руины (ВИДЕО)

От джебраильского села Машанлы остались одни руины (ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана представило видеорепортаж из освобожденного от оккупантов села Машанлы Джебраильского района. Ролик опубликован на официальном сайте ведомства.

От села, как и от большинства освобожденных сел в некогда оккупированных Арменией районах Азербайджана остались лишь остовы домов, часть из них разрушены практически до основания. Села как такового нет – в нем полностью отсутствует жизненно важная инфраструктура.

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Вестник Кавказа

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