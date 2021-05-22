От джебраильского села Машанлы остались одни руины (ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана представило видеорепортаж из освобожденного от оккупантов села Машанлы Джебраильского района. Ролик опубликован на официальном сайте ведомства.

От села, как и от большинства освобожденных сел в некогда оккупированных Арменией районах Азербайджана остались лишь остовы домов, часть из них разрушены практически до основания. Села как такового нет – в нем полностью отсутствует жизненно важная инфраструктура.