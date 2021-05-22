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Антиковидные вакцины сделали миллиардерами девятерых бизнесменов - СМИ

Антиковидные вакцины сделали миллиардерами девятерых бизнесменов - СМИ

Вакцины от коронавируса сделали долларовыми миллиардерами девять человек благодаря доходам фармацевтических компаний от производства вакцин от коронавируса, - говорится в докладе, подготовленном неправительственной организацией People’s Vaccine Alliance со ссылкой на данные американского журнала Forbes.

Возглавили список новых миллиардеров руководитель американской компании Moderna Стефан Бансель и генеральный директор и соучредитель германской компании BioNTech Угур Шахин. Их состояние теперь оценивается в $4,3 млрд и $4 млрд соответственно, - передает ТАСС.

В рейтинг вошли председатель совета директоров Moderna Нубар Афеян, американские инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер, вложившие в 2010 году $5 млн и $1,5 млн в развитие Moderna, и глава совета директоров испанской фармкомпании Laboratorios Farmacéuticos Rovi Хуан Лопес- Бельмонте.

Также во время пандемии миллиардерами стали три соучредителя китайской фармацевтической компании Cansino.

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Вестник Кавказа

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